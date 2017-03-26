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Очереди на границе 27 марта: в Литву стоят фуры, в Польшу – легковушки
27.03.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Очереди из легковых и грузовых автомобилей сохраняются в понедельник 27 марта в Беларуси, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее таможенники Беларуси предупредили, что на выходных на границе с Литвой может скапливаться автотранспорт из-за технических работ на литовской стороне пунктов пропуска.
В настоящее время на границе с Литвой стоят 640 фур. Больше всего очередь в "Каменном Логе" – там выезда из Беларуси ждут 250 большегрузов. В "Котловке" стоят 135 фур, в "Бенякони" – 157, в "Привалке" – 98.
На польском направлении также есть очереди: в пункте пропуска "Брузги" стоят 44 легковых автомобиля и 16 грузовых, в "Берестовице" – 63 и 15, в "Бресте Автодорожном" – 120 легковушек.
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Больше всего очередь в "Каменном Логе" – там выезда из Беларуси ждут 250 большегрузов.
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