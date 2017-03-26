МИНСК, 27 мар – Sputnik. Очереди из легковых и грузовых автомобилей сохраняются в понедельник 27 марта в Беларуси, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК: более 500 фур стоят на границах в очередях

Ранее таможенники Беларуси предупредили, что на выходных на границе с Литвой может скапливаться автотранспорт из-за технических работ на литовской стороне пунктов пропуска.

В настоящее время на границе с Литвой стоят 640 фур. Больше всего очередь в "Каменном Логе" – там выезда из Беларуси ждут 250 большегрузов. В "Котловке" стоят 135 фур, в "Бенякони" – 157, в "Привалке" – 98.

На польском направлении также есть очереди: в пункте пропуска "Брузги" стоят 44 легковых автомобиля и 16 грузовых, в "Берестовице" – 63 и 15, в "Бресте Автодорожном" – 120 легковушек.