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Полиция задержала более 900 человек в ходе антикоррупционной акции протеста, которая прошла в воскресенье, 26 марта, в центре Москвы, сообщают активисты «ОВД-Инфо». ГУВД Москвы заявило о задержании более 500 человек.

На антикоррупционной акции протеста оппозиции в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 933 человека, следует из данных сайта «ОВД-Инфо», который составил список задержанных, отправленных в различные районные ОВД столицы, пишет РБК .​



В это же время на официальном сайте ГУ МВД России по Москве говорится о 500 задержанных, а глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в комментарии «РИА Новости» рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 участников акции протеста. ​«Больше 600 [человек], но вопрос в том, что разное время задержания и в разных местах и так далее. Точные цифры уточняются, они будут уточнены, я уверен, но более 600 человек были задержаны», — сказал Черников.

Акция протеста под лозунгами борьбы с коррупцией, запланированная на воскресенье, 26 марта, в центре столицы не получила согласования властей Москвы. Изначально Алексей Навальный подавал заявку на проведение митинга на Тверской улице. Власти столицы заявку отклонили, но сразу не предложили альтернативный вариант. Навальный в ответ заявил, что в таком случае считает в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг согласованным. Позже организаторам митинга предложили провести его в «гайд-парке» в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя». При этом он предложил пришедшим на Тверскую погулять по улице, выйдя из любой станции метро.



Власти официально предупредили, что акция не является согласованной и призвали москвичей не выходить на нее. Тем не менее к 14:00 в центре города стали собираться люди и журналисты сразу же начали сообщать о первых задержаниях: в автозаки отправляли людей с лозунгами и плакатами. ​Протестующие требовали начала расследования в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева по фактам расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который пришел к выводу, что глава российского правительства незаконно приобретал недвижимость.



В самом начале акции был задержан основатель ФБК Алексей Навальный. По словам директора ФБК Романа Рубанова, его задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице. Находившиеся рядом люди пытались заблокировать полицейский автобус, куда поместили политика. Сам Навальный призвал своих сторонников не пытаться его освободить, а участвовать в акции против коррупции. Оппозиционера оставили в отделении полиции до утра, в 9:00 суд должен вынести решение по его делу. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, Навальному вменяют ст. 20.2.2 ч. 1 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).



К 15:20, по информации проекта «ОВД-Инфо», было уже около 130 задержанных. Как рассказали корреспонденты РБК, толпа с плакатами «Коррупция ворует будущее», «Не забудем, не простим» и «Жалкий трусливый вор» окружала памятник Пушкину. Раз в несколько минут ОМОНовцы скручивали и сажали в автозак по два-три человека — из тех, кто держал плакаты и скандировал лозунги. Тех, кто сопротивлялся, силовики били дубинками по рукам и голове, двоим надели наручники. Всего, по подсчетам корреспондента РБК, за час, с 15:30 до 16:30, на Пушкинской площади задержали 33 человека, большей частью молодых людей и подростков. Один из участников акции подтвердил РБК, что к митингу присоединился весь его класс и что «здесь сегодня очень много школьников, мы в соцсетях договорились выйти [на акцию]».



Позже задержания приняли массовый характер. К 17:00 источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал о 200 задержанных, а еще через час официальный сайт ГУВД по Москве сообщил, что количество задержанных составило около 500.



Следственный комитет России завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в Москве. Оно передано в центральный аппарат СК, сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. «По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Москве (статья 317 УК РФ) передано в производство Главного следственного управления СКР», — сказала Петренко.



По официальным данным, на улицы Москвы вышли около 8 тыс. человек. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш оценила количество протестующих в 25-30 тысяч человек в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране. По подсчетам очевидцев, в центре Москвы в акции участвовали не менее 15 тыс. человек.



Акции протеста под лозунгами борьбы с коррупцией прошли в этот день также в десятках городов России.



