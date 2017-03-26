Около 2 млн рублей выделят на ремонт дорог и дворовых территорий Могилева в 2017 году. Соответствующая программа принята на заседании Могилевского горисполкома. Список дорог и объем работ должны разместить на сайте горисполкома.

Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий города Андрей Киблов. Первый запланирован на март — апрель текущего года с бюджетом до 500 тыс. рублей.

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