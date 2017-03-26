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В Быховском районе бесправник на мотоцикле врезался в столб. Он погиб

27.03.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в ночь на 26 марта в деревне Грудиновка Быховского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 28-летний мотоциклист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.

 
 
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Авария произошла в ночь на 26 марта в деревне Грудиновка.

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