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В Быховском районе бесправник на мотоцикле врезался в столб. Он погиб
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в ночь на 26 марта в деревне Грудиновка Быховского района. Об этом
По предварительной информации, 28-летний мотоциклист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.
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Авария произошла в ночь на 26 марта в деревне Грудиновка.
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