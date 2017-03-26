Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в ночь на 26 марта в деревне Грудиновка Быховского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 28-летний мотоциклист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.