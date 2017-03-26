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Митрополит Кондрусевич: надеюсь на скорейшее возвращение домой задержанных
Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением в связи с событиями в стране 25 и 26 марта.
Иерарх заявил о необходимости сограждан «принять призыв Бога к взаимному примирению», чтобы не наступила «ночь противостояния», передает
Архиепископ призвал государственную власть, ее оппонентов, общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу для решения существующих проблем на благо народа и консолидации общества
«Выражаю надежду на гуманные и справедливые отношения к задержанным и надеюсь на скорейшее их возвращение домой», - подчеркнул он.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Между тем Министерство иностранных дел Беларуси
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Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением в...
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