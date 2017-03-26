Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением в связи с событиями в стране 25 и 26 марта.

Иерарх заявил о необходимости сограждан «принять призыв Бога к взаимному примирению», чтобы не наступила «ночь противостояния», передает Catholic.by .

Архиепископ призвал государственную власть, ее оппонентов, общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу для решения существующих проблем на благо народа и консолидации общества

«Выражаю надежду на гуманные и справедливые отношения к задержанным и надеюсь на скорейшее их возвращение домой», - подчеркнул он.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.