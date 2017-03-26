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Митрополит Кондрусевич: надеюсь на скорейшее возвращение домой задержанных

27.03.2017 09:51 — Разное | БДГ  
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Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением в связи с событиями в стране 25 и 26 марта.

Иерарх заявил о необходимости сограждан «принять призыв Бога к взаимному примирению», чтобы не наступила «ночь противостояния», передает Catholic.by.

Архиепископ призвал государственную власть, ее оппонентов, общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу для решения существующих проблем на благо народа и консолидации общества

«Выражаю надежду на гуманные и справедливые отношения к задержанным и надеюсь на скорейшее их возвращение домой», - подчеркнул он.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске.  Всего сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

Между тем Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

 
Теги: Минск
 
 
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Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением в...

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