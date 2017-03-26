Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Танкер с 600 тысяч баррелей нефти (около 84 тонн) прибыл в порт Одессы, а оттуда поездами 80 тыс. тонн топлива доставили на Мозырский НПЗ, передает БелТА .

В Иране объем доставленной партии назвали впечатляющим.

Напомним, что из-за того, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились , Россия резко сократила поставки нефти в страну. Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

На этом фоне Беларусь решила найти нефть в Иране. Хотя экономисты скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.

Примечательно, что президент Беларуси Александр Лукашенко отметил , что хотел бы «чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».