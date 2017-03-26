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Первая партия иранской нефти прибыла на Мозырский НПЗ

27.03.2017 10:15 — Разное | БДГ  
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Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Танкер с 600 тысяч баррелей нефти (около 84 тонн) прибыл в порт Одессы, а оттуда поездами 80 тыс. тонн топлива доставили на Мозырский НПЗ, передает БелТА.

В Иране объем доставленной партии назвали впечатляющим.

Напомним, что из-за того, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились, Россия резко сократила поставки нефти в страну. Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

На этом фоне Беларусь решила найти нефть в Иране. Хотя экономисты скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.

Примечательно, что президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что хотел бы «чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа». 

Между тем 22 марта руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год. Ранее компании заявили, что Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также сообщается, что объем поставок нефти в Беларусь на 2017 год составит 16 млн тонн.

 
 
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Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

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