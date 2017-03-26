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Первая партия иранской нефти прибыла на Мозырский НПЗ
Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Танкер с 600 тысяч баррелей нефти (около 84 тонн) прибыл в порт Одессы, а оттуда поездами 80 тыс. тонн топлива доставили на Мозырский НПЗ, передает
В Иране объем доставленной партии
Напомним, что из-за того, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
На этом фоне Беларусь
Примечательно, что президент Беларуси Александр Лукашенко
Между тем 22 марта руководители российского ПАО «Транснефть»
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Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
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