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Статкевича отпустили из КГБ

27.03.2017 10:28 — Разное | Ежедневник  
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Статкевича отпустили из КГБ

Утром 27 марта из СИЗО КГБ отпустили Николая Статкевича. Об этом сообщил его пасынок Юрась Адамович в Facebook. Супруга оппозиционного политика, Марина Адамович, также подтвердила эту информацию СМИ.

Юрась Адамович рассказал, что Николай Статкевич с пятницы, 24 марта, находился в СИЗО КГБ. Утром в понедельник его выпустили. Его держали по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Напомним, ранее в КГБ TUT.BY сообщили, что ведомству ничего неизвестноо местонахождении Статкевича.

Сам Николай Статкевич в интервью TUT.BY рассказал, что, по его мнению, его отпустили для того, чтобы не обострять отношения между Беларусью и ЕС. Он также сообщил, что ему показали документы уголовного дела по подготовке массовых беспорядков.

«Они датированы 21 марта. То есть когда Лукашенко 20 марта в Могилеве рассказывало „боевиках“, никакого уголовного дела еще было», — отметил он.

Его задержали на квартире жены соратника Статкевича по партии на улице Лобанка вечером 23 марта. Мужчины, которые вошли в квартиру, предъявили удостоверения сотрудников МВД. Политика посадили в Lexus и отвезли в СИЗО КГБ.

25 марта Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.

В этот же день в Минске также был задержан сотрудниками КГБ 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич — он должен был подвезти Николая Статкевича на акцию. В его машине, как сообщили на белорусском телевидении, обнаружили «звукоусиливающую аппаратуру, провода, коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси, и фитилями из ветоши».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Утром 27 марта из СИЗО КГБ отпустили Николая Статкевича. Об этом сообщил его пасынок Юрась Адамович в Facebook. Супруга оппозиционного политика, Марина Адамович, также...

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