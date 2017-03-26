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Ранее синоптики обещали, что после небольшого похолодания, которое пришло на прошлой неделе, в республике снова начнет теплеть.

Ветреная погода ожидается в Беларуси в понедельник 27 марта, но будет тепло – по югу страны воздух прогреется до +15°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики обещали, что после небольшого похолодания, которое пришло на прошлой неделе, в республике снова начнет теплеть в связи с поступлением воздушных масс из Польши.

"Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в понедельник ветер будет северо-западного направления, сильный порывистый. По информации Гидромета, максимальная температура воздуха днем составит +6..+11°С, в юго-западных районах Беларуси – +12..+15°С. В Минске, как уточнили собеседники Sputnik, без дождя и сильный ветер, днем воздух прогреется до +9..+11°С.