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Бэтмен раскрыл свою суперспособность в новом трейлере "Лиги справедливости"
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер комикса «Лига справедливости», который снимает Зак Снайдер. Бэтмен в лице Бена Аффлека собирает команду супергероев. В новом ролике Флеш (Эзра Миллер) спрашивает у Бэтмена о его суперспособностях. На это Брюс Уэйн отвечает ему: «Я богат».
DC готовит мощный ответ «Мстителям» Marvel. В картине также принимают участие Галь Гадот, Джейсон Момоа, Генри Кавилл, Эзра Миллер, Эмбер Херд, Эми Адамс, Джесси Айзенберг. Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и другие герои появятся на экране в ноябре 2017 года. Это будет первая часть дилогии.
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер комикса "Лига справедливости", который снимает Зак Снайдер.
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