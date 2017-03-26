﻿ Бэтмен раскрыл свою суперспособность в новом трейлере "Лиги справедливости". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бэтмен раскрыл свою суперспособность в новом трейлере "Лиги справедливости"

27.03.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер комикса «Лига справедливости», который снимает Зак Снайдер. Бэтмен в лице Бена Аффлека собирает команду супергероев. В новом ролике Флеш (Эзра Миллер) спрашивает у Бэтмена о его суперспособностях. На это Брюс Уэйн отвечает ему: «Я богат».


DC готовит мощный ответ «Мстителям» Marvel. В картине также принимают участие Галь Гадот, Джейсон Момоа, Генри Кавилл, Эзра Миллер, Эмбер Херд, Эми Адамс, Джесси Айзенберг. Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и другие герои появятся на экране в ноябре 2017 года. Это будет первая часть дилогии.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Премьера «Лиги справедливости» намечена на 16 ноября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер комикса "Лига справедливости", который снимает Зак Снайдер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Статкевича отпустили из КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика