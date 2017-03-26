Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер комикса «Лига справедливости», который снимает Зак Снайдер. Бэтмен в лице Бена Аффлека собирает команду супергероев. В новом ролике Флеш (Эзра Миллер) спрашивает у Бэтмена о его суперспособностях. На это Брюс Уэйн отвечает ему: «Я богат».





DC готовит мощный ответ «Мстителям» Marvel. В картине также принимают участие Галь Гадот, Джейсон Момоа, Генри Кавилл, Эзра Миллер, Эмбер Херд, Эми Адамс, Джесси Айзенберг. Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и другие герои появятся на экране в ноябре 2017 года. Это будет первая часть дилогии.

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Премьера «Лиги справедливости» намечена на 16 ноября.