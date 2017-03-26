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Главный тренер соперника белорусов по квалификации ЧМ-2018 отправлен в отставку
Данни Блинд, главный тренер сборной Голландии, которая является одним из соперников белорусских футболистов в квалификации ЧМ-2018, уволен со своего поста.
Контракт с 55-летним специалистом был расторгнут после
С 7 очками в 5 матчах «оранжевые» опустились на 4-е место в отборочной группе «А».
Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо объяснил увольнение тренера неудовлетворительными результатами.
— Мы с уважением относимся к работе, которую Данни проделал в сборной. Но поскольку результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего, а пробиться на чемпионат мира в России теперь будет сложно, мы полагаем, что ему лучше уйти, — приводит официальный
Руководить сборной Голландии в ближайшем товарищеском матче с Италией будет ассистент Блинда Фред Грим.
Сам Данни Блинд считает поражение от болгар случайностью.
— Мы были на верном пути. Результат матча в Болгарии — это случайность, на мой взгляд. Жаль, что все так закончилось, —
Данни Блинд возглавлял сборную Голландии с 1 июля 2015 года, сменив на посту Гууса Хиддинка. Контракт Блинда, который прежде являлся ассистентом Хиддинка, был рассчитан до 1 августа 2018 года.
Турнирное положение в группе «А»:
1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).
2. Швеция — 10 (5; 10−3).
3. Болгария — 9 (5; 8−10).
4. Голландия — 7 (5; 8−6).
5. Беларусь — 2 (5; 2−10).
6. Люксембург — 1 (5; 6−12).
Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.
Сборная Беларуси 28 марта в Скопье сыграет спарринг с Македонией. На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).
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Данни Блинд, главный тренер сборной Голландии, которая является одним из соперников белорусских футболистов в квалификации ЧМ-2018, уволен со своего поста.
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