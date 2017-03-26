Данни Блинд, главный тренер сборной Голландии, которая является одним из соперников белорусских футболистов в квалификации ЧМ-2018, уволен со своего поста.



Данни Блинд. Фото: Reuters

Контракт с 55-летним специалистом был расторгнут после поражения от Болгарии .

С 7 очками в 5 матчах «оранжевые» опустились на 4-е место в отборочной группе «А».

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо объяснил увольнение тренера неудовлетворительными результатами.

— Мы с уважением относимся к работе, которую Данни проделал в сборной. Но поскольку результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего, а пробиться на чемпионат мира в России теперь будет сложно, мы полагаем, что ему лучше уйти, — приводит официальный сайт УЕФА слова Декоссо.

Руководить сборной Голландии в ближайшем товарищеском матче с Италией будет ассистент Блинда Фред Грим.

Сам Данни Блинд считает поражение от болгар случайностью.

— Мы были на верном пути. Результат матча в Болгарии — это случайность, на мой взгляд. Жаль, что все так закончилось, — сказал Блинд.

Данни Блинд возглавлял сборную Голландии с 1 июля 2015 года, сменив на посту Гууса Хиддинка. Контракт Блинда, который прежде являлся ассистентом Хиддинка, был рассчитан до 1 августа 2018 года.

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).

2. Швеция — 10 (5; 10−3).

3. Болгария — 9 (5; 8−10).

4. Голландия — 7 (5; 8−6).

5. Беларусь — 2 (5; 2−10).

6. Люксембург — 1 (5; 6−12).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Сборная Беларуси 28 марта в Скопье сыграет спарринг с Македонией. На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).