Приорбанк переходит на идентификацию по отпечаткам пальцев, чтобы распознавать клиентов, сообщили в банке.

— Мы стремимся просчитать возможное развитие мирового финансового рынка на несколько шагов вперед и уже сегодня взяться за проекты, которые пока еще кажутся космическими. Особенно с точки зрения традиционно консервативной и закрытой банковской сферы, — отметил директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк.

Ранее Приорбанк внедрил голосовую биометрию, чтобы распознавать клиентов при обращении в контакт-центр. Новые технологии позволили сократить время обработки звонков и повысить уровень безопасности при работе с информацией. Так, в 2016 году голосовую биометрию успешно использовали около 40 тысяч раз, что позволило сэкономить 225 часов и увеличить число принятых звонков.