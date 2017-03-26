МИНСК, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает целесообразным создать в стране современную республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.



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Вопросы общественной безопасности находились в центре внимания главы государства и на минувшей неделе, в том числе вскрытых силовыми и правоохранительными органами фактов о готовящихся в Беларуси 25 марта вооруженных провокациях. В понедельник глава государства проводит совещание по проекту указа, предусматривающего создание такой республиканской системы.

"Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система. Но это решение мы примем по результатам сегодняшнего обсуждения", — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что такие системы действуют во многих государствах, и они уже показали свою эффективность. В Беларуси возможность автоматизированного обнаружения различных событий, несущих угрозу общественной безопасности, и цифрового анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка, считает президент.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что это позволит оптимизировать структуру некоторых госорганов и высвободить значительное количество работников и ресурсов.

В то же время президент отметил, что в Беларуси уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование.

"Встает вопрос: чего в этой системе не хватает? Какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы? Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю (а может, вы представите дополнительные аргументы в пользу своего предложения), что все это надо сосредоточить в руках частного оператора", — сказал Лукашенко.

Он поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса.

Как проинформировал глава МВД Игорь Шуневич, республиканская система будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.