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Крупная немецкая компания по производству обоев A.S. Création Tapeten AG сообщила о падении выручки от продаж в 2016 году на 8,4 процента, или на 13,9 млн евро.

Самое большое падение, как и в предыдущем году, зафиксировано в странах Восточной Европы, не входящих в ЕС, где минус составил 16,4 процента, пишет M yfin.by .

Кроме плохой экономической ситуации в регионе, одной из главных причин стала слабость местных валют к евро, говорится в отчете.

«Это сделало немецкие обои намного более дорогими, чем те, что производили местные конкуренты, что привело к уменьшению экспорта, особенно в Беларусь и Россию», – уточняется в документе.

Всего в 2016 году компания A.S. Création Tapeten AG получила выручку от продаж в 152,6 млн евро.