



27 марта заработал сервис Denegram. Это мобильное приложение и сайт, с помощью которых клиенты белорусских банков могут отправлять и получать деньги на карточки.

Достаточно скачать приложение и знать мобильный номер того, кому вы собираетесь отправить денежное послание.

Приложение Denegram привязано к телефонной книге пользователя. Пользователь выбирает контакт из списка — и, нажав три кнопки, одалживает, возвращает, дарит деньги или просит в долг.

«Денежный мессенджер» Denegram разработали в МТБанке. Меняться деньгами могут владельцы карт любых белорусских банков, но переводы на карточки МТБанка — мгновенны и бесплатны. Также в Denegram с карточек МТБанка можно отправлять деньги на карты банков СНГ.

— Люди каждый день обмениваются деньгами. Оформлять переводы с визитом в отделение банка или искать банкомат, чтобы снять 10 рублей, а потом думать, как отдать деньги человеку лично, — это уже из прошлого, — говорит Игорь Бычек, заместитель председателя правления МТБанка. — В 2016 году мы запустили интернет-сервис perevod.mtbank.by. Всего за 2016 год через наш сервис было переведено более 20 миллионов долларов. Но мы в МТБанке верим, что банк будущего — это мобильный телефон. Поэтому создали Denegram, мобильный мессенджер для обмена деньгами. Планируем привлечь в приложение не менее 60 000 пользователей в первый месяц. Denegram — пространство для денежных переводов, открытое и доступное всем белорусам, которые в принципе пользуются карточками.

Denegram работает на смартфонах с iOS и Android. Приложение бесплатное. Одна из главных «фишек» Denegram: чтобы отправить или получить деньги, пользователю необязательно знать номер карточки «собеседника». На главном экране отображаются все контакты из телефонной книги. Видны те, кто уже пользуется Denegram, и те, кто ещё не успел установить приложение. Первым приходит СМС-запрос: подтвердить перевод в приложении. Вторые устанавливают Denegram или вводят данные на сайте perevod.mtbank.by. То есть теперь не нужно никому давать номер своей карточки.

27 марта 2017 года запустилась первая версия приложения Denegram. Приложение будет развиваться, и в скором времени для пользователей Denegram будут открыты новые полезные и удобные функции.

Denegram — второй мобильный продукт МТБанка в 2017 году. В феврале банк запустил приложение и карточку ИКС Карта, заявив о начале «цифровой трансформации».

denegram.by

Дополнительную информацию Вы можете получить у PR-менеджера МТБанка Анны Дейч, +37529 117 3623, mtbank.pr@gmail.com