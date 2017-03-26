В середине марта за нарушение финансовых критериев регламента по лицензированию и контролю деятельности клубов АБФФ отказала в выдаче лицензий на выступление в высшей лиге чемпионата Беларуси-2017 трем клубам, среди которых были и прошлогодние дебютанты элиты «Крумкачы». На просьбу SPORT.TUT.BY разъяснить ситуацию по минскому клубу откликнулся руководитель футбольного клуба «Крумкачы» Денис Шунто. В своем письме он разъяснил суть проблемы, которая возникла после того, как молодой клуб просрочил возврат займа, полученного от ФК БАТЭ.



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

Приводим текст письма Дениса Шунто.

— Хочу разъяснить ситуацию по финансовым претензиям ФК БАТЭ к ФК «Крумкачы». В январе 2016 года у нашего футбольного клуба было тяжелое финансовое положение, стоял вопрос о получении лицензии и участии команды в высшей лиге. В той ситуации на выручку нашему клубу пришел ФК БАТЭ, согласившийся дать беспроцентный займ нашему клубу на один год — в размере 150 тысяч долларов. Благодаря этому займу мы смогли обеспечить финансовые гарантии перед АБФФ и получить лицензию на участие в высшей лиге.

По условиям договора займа, ФК «Крумкачы» должен был вернуть половину суммы в августе 2016 года, другую половину — в декабре 2016 года. К сожалению, финансовые результаты деятельности клуба не позволили сделать это даже частично.

Соответственно, в начале 2017 года, после нескольких предупреждений о необходимости возврата займа, Экономический суд Минской области вынес определение о взыскании суммы долга в приказном порядке. Как известно, каждый клуб в ходе процесса лицензирования проходит аудиторскую проверку. Нашему клубу было выдано в целом положительное заключение, но с оговоркой, что, в связи с вовлечением клуба в судебное разбирательство, у аудитора существует сомнение в способности ФК «Крумкачы» вести непрерывную деятельность в 2017 году.

В свою очередь лицензионный комитет АБФФ отказал нам в выдаче лицензии «Высшая лига» на основании аудиторского заключения, обозначив два пути выхода из ситуации: либо погасить займ ФК БАТЭ, либо договориться с ним о рассрочке. Других вариантов нет.

ФК «Крумкачы» уже вернул чуть более 20,5 тысячи долларов, т.е. сумма задолженности составляет 129,5 тысячи долларов. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным.

Все предложения по рассрочке платежа, которые ФК «Крумкачы» предлагал борисовскому клубу, были им отвергнуты по причине отсутствия гарантий нашего безоблачного финансового будущего, а также нежелания откладывать решение вопроса до конца 2017 года.

ФК «Крумкачы» обратился к руководству АБФФ с просьбой о помощи в переговорах. В результате удалось организовать трехстороннюю встречу, на которой участвовали представители руководства ФК «Крумкачы», представители руководства ФК БАТЭ и первый заместитель председателя АБФФ. На ней удалось утвердить новый график погашения задолженности, за что футбольный клуб «Крумкачы» благодарит футбольный клуб БАТЭ, Ассоциацию «Белорусская федерация футбола», лично Анатолия Анатольевича Капского и Сергея Вагаршаковича Сафарьяна.

Надеемся, вопрос о допуске ФК «Крумкачы» в высшую лигу-2017 будет решен на ближайшем заседании лицензионного комитета, — надеется Денис Шунто.