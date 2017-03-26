﻿ Выступление Насти Кравчени на конкурсе "Ты супер!" растрогало жюри. 21.by
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Выступление Насти Кравчени на конкурсе "Ты супер!" растрогало жюри

27.03.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Анастасия Кравченя из Калинковичей, которая представляет Беларусь на шоу "Ты супер!", прошла в следующий тур. Белорусская народная песня "Рэчанька" в исполнении Насти пришлась по вкусу всем членам жюри телешоу.

Смотрите на видео первое выступление белорусской участницы. Напоминаем, что поддержать Настю Кравченю и Дашу Чернову можно, проголосовав за них на нашем сайте.

Следить за успехами белорусских участниц конкурса "Ты супер!" можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.

 
 
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Юная участница "Ты супер!" из Беларуси 16-летняя Настя Кравченя исполнила белорусскую народную песню "Рэчанька" и получила единодушное одобрение всех членов жюри.

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