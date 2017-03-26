Анастасия Кравченя из Калинковичей, которая представляет Беларусь на шоу "Ты супер!", прошла в следующий тур. Белорусская народная песня "Рэчанька" в исполнении Насти пришлась по вкусу всем членам жюри телешоу.

Смотрите на видео первое выступление белорусской участницы. Напоминаем, что поддержать Настю Кравченю и Дашу Чернову можно, проголосовав за них на нашем сайте .

Следить за успехами белорусских участниц конкурса "Ты супер!" можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.