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Президент Беларуси поручил довести до современного уровня систему мониторинга общественной безопасности в стране, чтобы получить от нее максимальную отдачу, сообщила пресс-служба главы государства.

«Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют о том, что нам бы пригодилась такая система», – сказал президент Беларуси на совещании о республиканской системе мониторинга общественной безопасности в понедельник.

«Мне представлен проект указа, предусматривающий создание системы мониторинга общественной безопасности. Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка», – заметил Лукашенко.

Кроме того, по словам президента, это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах. «То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся», – заметил он.

«Однако имеется ряд вопросов, которые я хочу с вами обсудить детально, прежде чем принимать решения по указу. У нас уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование. Встает вопрос: чего в этой системе не хватает? Какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы? Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю (а может, вы представите дополнительные аргументы в пользу своего предложения), что все это надо сосредоточить в руках частного оператора», – сказал президент.

Александр Лукашенко поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса.

