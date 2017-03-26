﻿ Соседи Беларуси перешли на летнее время. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Соседи Беларуси перешли на летнее время

27.03.2017 11:38 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Соседи Беларуси перешли на летнее время

фото: lifedon.com.ua

Соседние с Беларусью страны в ночь с 25 на 26 марта перешли на летнее время. Минское время сравнялось с киевским, вильнюсским и рижским. С Варшавой у Минска сохранилась часовая разница во времени.

Беларусь, как и Россия, отказалась от перевода часов шесть лет назад. Наша страна приняла решение не переходить на сезонное время в сентябре 2011 года, пишет "Интерфакс-Запад".

До этого на протяжении 19 лет — с 1992 по 2011 год стрелки часов в Беларуси переводили весной и осенью.

Не применяют или отменили перевод часов также Азербайджан (в 2016 году), Армения (в 2012 году), Грузия (в 2005 году), Казахстан (в 2005 году), Кыргызстан (в 2005 году), Таджикистан (в 1992 году), Туркменистан (в 1992 году), Узбекистан (1992 году).

Транспортные организации Беларуси, в том числе железная дорога, в связи с переводом стрелок в ряде стран Европы скорректировали свое расписание.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соседние с Беларусью страны в ночь с 25 на 26 марта перешли на летнее время. Минское время сравнялось с киевским, вильнюсским и рижским. С Варшавой у Минска...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкая компания по производству обоев сообщила о падении своих продаж в Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика