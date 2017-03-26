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Соседние с Беларусью страны в ночь с 25 на 26 марта перешли на летнее время. Минское время сравнялось с киевским, вильнюсским и рижским. С Варшавой у Минска сохранилась часовая разница во времени.

Беларусь, как и Россия, отказалась от перевода часов шесть лет назад. Наша страна приняла решение не переходить на сезонное время в сентябре 2011 года, пишет "Интерфакс-Запад" .

До этого на протяжении 19 лет — с 1992 по 2011 год стрелки часов в Беларуси переводили весной и осенью.

Не применяют или отменили перевод часов также Азербайджан (в 2016 году), Армения (в 2012 году), Грузия (в 2005 году), Казахстан (в 2005 году), Кыргызстан (в 2005 году), Таджикистан (в 1992 году), Туркменистан (в 1992 году), Узбекистан (1992 году).

Транспортные организации Беларуси, в том числе железная дорога, в связи с переводом стрелок в ряде стран Европы скорректировали свое расписание.

