ДТП произошло накануне днем возле здания администрации Московского района.

По информации ГАИ, 11-летний ребенок был сбит машиной из-за того, что не убедится в безопасности выхода на проезжую часть.

Сообщается, что девочка в аварии существенных травм не получила – о нее после наезда были только синяки и ссадины.