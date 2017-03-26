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Фотокорреспондент Sputnik взял Photo Istanbul Awards

27.03.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий — Istanbul Photo Awards. Это уже вторая победа Алексея в этом престижном конкурсе. В этом году Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports).

На суд жюри конкурса, среди которых ведущие специалисты своей области: спортивный фотограф Getty Images Камерон Спенсер, директор развития фотобизнеса AFP Микел Скотто, директор фотослужбы журнала National Geographic Сара Лин и фотожурналист, многократный победитель конкурса и член жюри World Press Photo Юрий Козырев, было подано 25 000 заявок в категориях "Новости" и "Спорт". Фотографии победителей будут представлены на выставках в разных городах мира. 

Фотокорреспондент Sputnik взял Photo Istanbul Awards
© Sputnik Валерий Мельников
Фотокорреспондент Sputnik победил в World Press Photo

Серия фотографий Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На снимках изображены Изабелла Онишко (Канада), выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин, Элефтериос Петруниас (Греция) на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, Александр Наддур (США), завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин и другие.

Istanbul Photo Awards — ежегодный международный конкурс новостных и спортивных фотографий, который проводится агентством "Анадолу".

Sputnik Images — фотобанк международного информационного агентства и радио Sputnik, мультимедийные информационные центры которого представлены в десятках стран. Sputnik включает в себя информационные порталы, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за декабрь 2016 года — январь 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже вторая победа Алексея Филиппова в этом престижном конкурсе. В этом году он занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports).

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