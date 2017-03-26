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Фотокорреспондент Sputnik взял Photo Istanbul Awards
27.03.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Специальный фотокорреспондент
На суд жюри конкурса, среди которых ведущие специалисты своей области: спортивный фотограф Getty Images Камерон Спенсер, директор развития фотобизнеса AFP Микел Скотто, директор фотослужбы журнала National Geographic Сара Лин и фотожурналист, многократный победитель конкурса и член жюри World Press Photo Юрий Козырев, было подано 25 000 заявок в категориях "Новости" и "Спорт". Фотографии победителей будут представлены на выставках в разных городах мира.
© Sputnik Валерий Мельников
Серия фотографий Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На снимках изображены Изабелла Онишко (Канада), выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин, Элефтериос Петруниас (Греция) на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, Александр Наддур (США), завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин и другие.
*по данным Gemius за декабрь 2016 года — январь 2017 года.
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Это уже вторая победа Алексея Филиппова в этом престижном конкурсе. В этом году он занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports).
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