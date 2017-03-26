В каждом отделе по трудоустройству в Минске появятся специалисты по экспресс-обслуживанию, сообщает пресс-служба Мингорисполкома. У них можно будет получить информацию об оплачиваемых общественных работах и предприятиях, предоставляющих временную работу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме того, с 27 марта в территориальных центрах соцобслуживания населения начали работу консультационные пункты «Работа в Минске». Здесь желающим предоставят информацию о рынке труда, вакансиях на предприятиях города и возможностях получения профессионального образования. В консультационных пунктах будут выдавать справочно-информационные материалы, а также адреса организаций и предприятий для временной занятости.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных белорусов. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич позже заявила , что часть нетрудоустроенных сможет претендовать на оплачиваемые общественные работы. В Минтруда рассказали FINANCE.TUT.BY, кто сможет устроиться на общественные работы и сколько за это заплатят.