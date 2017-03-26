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Специалисты по экспресс-обслуживанию расскажут минчанам, как попасть на общественные работы
В каждом отделе по трудоустройству в Минске появятся специалисты по экспресс-обслуживанию, сообщает пресс-служба Мингорисполкома. У них можно будет получить информацию об оплачиваемых общественных работах и предприятиях, предоставляющих временную работу.
Кроме того, с 27 марта в
Напомним, ранее Александр Лукашенко
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В каждом отделе по трудоустройству в Минске появятся специалисты по экспресс-обслуживанию.
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