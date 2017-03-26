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Пресс-конференция хореографа и балетмейстера Валентина Елизарьева

27.03.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выставка, посвященная творческой деятельности балетмейстера и хореографа Валентина Елизарьева, откроется 30 марта в минской галерее "Университет культуры". 

Работы молодого фотографа Никиты Федосика показывают то, чем сегодня живет Елизарьев. Отсюда и название: "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени".

Выставка — одно из мероприятий, посвященных юбилею маэстро. Осенью Народный артист СССР Валентин Елизарьев отпразднует 70-летие.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится во вторник, 28 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:
E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 28 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами известного хореографа и балетмейстера Валентина Елизарьева...

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