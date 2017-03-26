Выставка, посвященная творческой деятельности балетмейстера и хореографа Валентина Елизарьева, откроется 30 марта в минской галерее "Университет культуры".

Работы молодого фотографа Никиты Федосика показывают то, чем сегодня живет Елизарьев. Отсюда и название: "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени".

Выставка — одно из мероприятий, посвященных юбилею маэстро. Осенью Народный артист СССР Валентин Елизарьев отпразднует 70-летие.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится во вторник, 28 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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