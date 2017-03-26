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ДТП в Бресте: девочка выбежала на дорогу и попала под колеса Honda

27.03.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло накануне днем возле здания администрации Московского района. 

По информации ГАИ, 11-летний ребенок был сбит машиной из-за того, что не убедился в безопасности выхода на проезжую часть.

Сообщается, что девочка в аварии существенных травм не получила – у нее после наезда были только синяки и ссадины.

 
 
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Автомобиль Honda сбил в Бресте внезапно выбежавшую на дорогу школьницу. Смотрите кадры с места ДТП, которые снял видеорегистратор случайного свидетеля аварии.

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