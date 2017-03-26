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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 28 марта из-за ветра
27.03.2017 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси во вторник 28 марта, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением по территории страны фронтальных разделов погода будет неустойчивой, а ветер усилится до порывистого.
"В ближайшие сутки на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
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По информации синоптиков, порывы ветра будут достигать во вторник скорости 15-20 м/с.
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