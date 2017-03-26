МИНСК, 27 мар – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси во вторник 28 марта, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что в связи с прохождением по территории страны фронтальных разделов погода будет неустойчивой, а ветер усилится до порывистого.

"В ближайшие сутки на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с", – сказали в Гидромете.

Давно не было оповещений. Сильный ветер, берегите себя! pic.twitter.com/iWLNRF6ajl — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 26 марта 2017 г.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.