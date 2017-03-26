Авария с участием ребенка произошла 26 марта, около 13.50, в Бресте. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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Как сообщили в ГАИ Брестской области, 11-летняя девочка не убедилась в безопасности, внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса Honda.

К счастью, серьезных травм ребенок не получил.