﻿ в Бресте 11-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под машину. 21.by
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в Бресте 11-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под машину

27.03.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием ребенка произошла 26 марта, около 13.50, в Бресте. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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Как сообщили в ГАИ Брестской области, 11-летняя девочка не убедилась в безопасности, внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса Honda.

К счастью, серьезных травм ребенок не получил.

 
Теги: Брест
 
 
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