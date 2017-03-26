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В пресс-службе КГБ не располагают данными, что Статкевич находился в СИЗО комитета

27.03.2017 13:10 — Разное | Ежедневник  
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В пресс-службе КГБ не располагают данными, что Статкевич находился в СИЗО комитета

фото: belnovosti.by

Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске.

Николай Статкевич, исчезнувший несколько дней назад, утром приехал домой. Онрассказал, что вечером 23 марта его отвезли в СИЗО КГБ, где он и находился до сегодняшнего утра. Он был задержан в качестве подозреваемого по делу о подготовке массовых беспорядков. Утром 27 марта его отвезли в поселок Сокол и отпустили.

«Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске», — заявил TUT.BY официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

Накануне в КГБ также сообщали о том, что в ведомстве ничего не известноо местонахождении политика.

25 марта Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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