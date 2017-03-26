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В пресс-службе КГБ не располагают данными, что Статкевич находился в СИЗО комитета
27.03.2017 13:10 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске.
Николай Статкевич, исчезнувший несколько дней назад, утром приехал домой. Онрассказал, что вечером 23 марта его отвезли в СИЗО КГБ, где он и находился до сегодняшнего утра. Он был задержан в качестве подозреваемого по делу о подготовке массовых беспорядков. Утром 27 марта его отвезли в поселок Сокол и отпустили.
«Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске», — заявил
Накануне в КГБ также сообщали о том, что в ведомстве ничего не известноо местонахождении политика.
25 марта Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.
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Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в...
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