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В Беларуси активно идет посевная. По состоянию на 27 марта засеяно 120,5 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых, что составляет 12,85% от запланированного клина в 937,9 тыс. т га.

Посевная началась раньше, чем в прошлом году. Весной 2016-го к 27 марта было засеяно только 2,59% площадей, пишет "Белорусы и рынок" , ссылаясь на оперативную сводку Минсельхозпрода.

В этом году посевная идет уже во всех областях, кроме Витебской, где еще только готовят почву, но не приступили к посеву. Активнее всего работы идут в южных областях. В Гомельской области уже засеяно 46,1% площадей, в Брестской — 26,9%.

Всего в этом году под весенний сев в сельхозорганизациях запланировано 2,441 млн. га. Из них 937,9 тыс. га займут ранние яровые зерновые и зернобобовые, 116,2 тыс. га — кукуруза на зерно, 15,1 тыс. га — гречиха, 7,1 тыс. га — просо, 86,2 тыс. га — яровой рапс, 55 тыс. га — лен, 96 тыс. га — сахарная свекла, 38 тыс. га — картофель, 7,4 тыс. га — овощи, 746,5 тыс. га — кукуруза на силос и еще 335,8 тыс. га — однолетние травы.

В этом году в сельхозорганизациях страны планируется получить 8,823 млн т зерна, в том числе 5,718 млн т фуражного зерна.

Производство картофеля с учетом крестьянских (фермерских) хозяйств должно составить 1,28 млн т, сахарной свеклы — 4,8 млн т, льнотресты — 180 тыс. т., маслосемян рапса 765 тыс. т, овощей — 528 тыс. т., плодов и ягод — 125 тыс. т. Также планируется заготовить 8,768 млн т кормовых единиц травяных кормов.