Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент Vesti.kz .



Фото с сайта kazfootball.kz

Об этом в своем твиттере написал медиаофицер сборной Ербол Каиров.

— Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан. Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси, — говорится в сообщении.

26 марта в Ереване сборная Казахстана в отборочном матче к чемпионату мира - 2018 уступила сборной Армении со счетом — 0:2.

Медиаофицер сборной Казахстана Ербол Каиров в беседе с корреспондентом Vesti.kz раскрыл подробности инцидента.

— После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда — в Астану. Спустя некоторое время, после того как взлетел самолет, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт. В данный момент команда находится в отеле города Еревана — ждет, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно — команда полетит другим самолетом.

— А как футболисты сборной Казахстана отреагировали на такой инцидент?

— Конечно, настроения это не добавило. Эмоции остались на футбольном поле, поэтому игроки выглядели уставшими. Но в целом они с пониманием отнеслись к этой ситуации.