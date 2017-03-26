|
Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване
Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент
Об этом в своем твиттере написал
— Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан. Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси, — говорится в сообщении.
26 марта в Ереване сборная Казахстана в отборочном матче к чемпионату мира - 2018 уступила сборной Армении со счетом — 0:2.
Медиаофицер сборной Казахстана Ербол Каиров в беседе с корреспондентом
— После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда — в Астану. Спустя некоторое время, после того как взлетел самолет, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт. В данный момент команда находится в отеле города Еревана — ждет, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно — команда полетит другим самолетом.
— А как футболисты сборной Казахстана отреагировали на такой инцидент?
— Конечно, настроения это не добавило. Эмоции остались на футбольном поле, поэтому игроки выглядели уставшими. Но в целом они с пониманием отнеслись к этой ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване.
|
Архив (Разное)
Комментарии