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Ипэшницу оштрафовали за перевозку шуб без сопроводительных документов

27.03.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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В Минске предпринимательницу оштрафовали за транспортировку 45 шуб без сопроводительных документов, сообщает экономический суд Минска. Женщина должна выплатить 460 рублей.

За хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров без наличия сопроводительных документов для ИП предусмотрен штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.

— С учетом обстоятельств дела, характера совершенного административного правонарушения экономический суд наложил на индивидуального предпринимателя административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин без конфискации товара, — уточнили в экономическом суде Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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