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Ипэшницу оштрафовали за перевозку шуб без сопроводительных документов
В Минске предпринимательницу оштрафовали за транспортировку 45 шуб без сопроводительных документов,
За хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров без наличия сопроводительных документов для ИП предусмотрен штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.
— С учетом обстоятельств дела, характера совершенного административного правонарушения экономический суд наложил на индивидуального предпринимателя административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин без конфискации товара, — уточнили в экономическом суде Минска.
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Женщина должна выплатить 460 рублей.
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