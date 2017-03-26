В Минске предпринимательницу оштрафовали за транспортировку 45 шуб без сопроводительных документов, сообщает экономический суд Минска. Женщина должна выплатить 460 рублей.

За хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров без наличия сопроводительных документов для ИП предусмотрен штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.

— С учетом обстоятельств дела, характера совершенного административного правонарушения экономический суд наложил на индивидуального предпринимателя административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин без конфискации товара, — уточнили в экономическом суде Минска.