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В Австралии заметили волка, который 80 лет считался вымершим

27.03.2017 13:10 — Разное | Tut.by  
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На полуострове Кейп-Йорк в Австралии зоологи расставили 50 камер-ловушек в надежде заснять выживших представителей сумчатых волков. Об этом сообщает The Telegraph.


Изображение: telegraph.co.uk

В последние годы множество жителей Австралии сообщали о том, что видели сумчатых волков. «Все наблюдения предполагаемых тилацинов происходили в ночное время, — рассказал профессор Билл Лоренс из Университета Джеймса Кука в Таунсвилле, который руководит поиском. — В одном случае четырех животных обнаружили при свете прожектора с близкого расстояния — около 6 метров».

Ученые собрали данные о цвете глаз, размере и форме тела, а также поведении тех животных, которых видели местные жители. «Они не согласуются с известными признаками других крупных видов в северном Квинсленде, таких, как динго, дикие собаки или дикие свиньи», — утверждает Лоренс.

Сейчас ученые начали настоящую охоту на сумчатого волка. Они расставили камеры-ловушки в местах, где замечали животных. Точные координаты ловушек они не раскрывают. Поиск должен начаться в конце апреля, когда понизится уровень местных рек.

Сумчатый волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus), — сумчатое млекопитающее, похожее на собаку. Считается, что последний сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в 1936 году.

После этого тилацин получил в Австралии почти мифический статус. Жители множество раз сообщали о его наблюдениях, однако ни одно из них не подтвердилось. Тасманский туроператор предложил награду более миллиона долларов тому, кто сможет доказать, что тилацины до сих пор живы. Также местные ученые сообщали о планах клонировать сумчатого волка.

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Считается, что последний сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в 1936 году.

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