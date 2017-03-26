На полуострове Кейп-Йорк в Австралии зоологи расставили 50 камер-ловушек в надежде заснять выживших представителей сумчатых волков. Об этом сообщает The Telegraph .



Изображение: telegraph.co.uk

В последние годы множество жителей Австралии сообщали о том, что видели сумчатых волков. «Все наблюдения предполагаемых тилацинов происходили в ночное время, — рассказал профессор Билл Лоренс из Университета Джеймса Кука в Таунсвилле, который руководит поиском. — В одном случае четырех животных обнаружили при свете прожектора с близкого расстояния — около 6 метров».

Ученые собрали данные о цвете глаз, размере и форме тела, а также поведении тех животных, которых видели местные жители. «Они не согласуются с известными признаками других крупных видов в северном Квинсленде, таких, как динго, дикие собаки или дикие свиньи», — утверждает Лоренс.

Сейчас ученые начали настоящую охоту на сумчатого волка. Они расставили камеры-ловушки в местах, где замечали животных. Точные координаты ловушек они не раскрывают. Поиск должен начаться в конце апреля, когда понизится уровень местных рек.

Сумчатый волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus), — сумчатое млекопитающее, похожее на собаку. Считается, что последний сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в 1936 году.

После этого тилацин получил в Австралии почти мифический статус. Жители множество раз сообщали о его наблюдениях, однако ни одно из них не подтвердилось. Тасманский туроператор предложил награду более миллиона долларов тому, кто сможет доказать, что тилацины до сих пор живы. Также местные ученые сообщали о планах клонировать сумчатого волка.