В Брестском районе шесть раз опрокинулся Opel Omega. Водителя и пассажирку легковушки спасли ремни безопасности. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 26 марта, около 10.30. По предварительной информации, 44-летний водитель Opel ехал по трассе Н133 Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка. На 12-м километре дороги он не справился с управлением и допустил многократное опрокидывание автомобиля.





Инспекторы установили, что водитель и ехавшая на переднем пассажирском сиденье женщина были сильно пьяны — 2,49 и 2,02 промилле соответственно.

— И водитель, и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм в ДТП не получили, — отметили в ГАИ.