﻿ Под Брестом шесть раз опрокинулся Opel. Пьяных водителя и пассажирку спасли ремни безопасности. 21.by
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Под Брестом шесть раз опрокинулся Opel. Пьяных водителя и пассажирку спасли ремни безопасности

27.03.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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В Брестском районе шесть раз опрокинулся Opel Omega. Водителя и пассажирку легковушки спасли ремни безопасности. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 26 марта, около 10.30. По предварительной информации, 44-летний водитель Opel ехал по трассе Н133 Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка. На 12-м километре дороги он не справился с управлением и допустил многократное опрокидывание автомобиля.


Инспекторы установили, что водитель и ехавшая на переднем пассажирском сиденье женщина были сильно пьяны — 2,49 и 2,02 промилле соответственно.

— И водитель, и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм в ДТП не получили, — отметили в ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина и женщина были сильно пьяны - 2,49 и 2,02 промилле соответственно.

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