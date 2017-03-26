﻿ Иностранцев, ехавших автобусом Киев-Минск, не пустили в Беларусь. 21.by
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Иностранцев, ехавших автобусом Киев-Минск, не пустили в Беларусь

27.03.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Об инциденте с автобусом из Киева на белорусско-украинской границе на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Госпогранкомитета нашей страны Антон Бычковский.

"25 марта в пункт пропуска "Новая Гута" прибыл автобус, который следовал из Киева в Минск. Всего в автобусе было 62 человека, 57 граждан Украины, 4 граждан США и один гражданин Индии. В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров органами пограничной службы была проведена специальная проверка документов", — рассказал Бычковский.

В дальнейшем на основании статьи 30 и 31 закона Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства вышеуказанная группа через границу Беларуси не пропущена и была возвращена на территорию Украины, уточнил официальный представитель ГПК.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского об инциденте с автобусом из Киева на белорусско-украинской границе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГПК Беларуси пояснили инцидент с 62-мя иностранными гражданами, которых в минувшую субботу, 25 марта, не пропустили через белорусско-украинскую границу на...

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