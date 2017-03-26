Минск, не пустили в Беларусь" title="Иностранцев, ехавших автобусом Киев-Минск, не пустили в Беларусь" class=""> Минск, не пустили в Беларусь" title="Иностранцев, ехавших автобусом Киев-Минск, не пустили в Беларусь" class=""> /

Об инциденте с автобусом из Киева на белорусско-украинской границе на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Госпогранкомитета нашей страны Антон Бычковский.

"25 марта в пункт пропуска "Новая Гута" прибыл автобус, который следовал из Киева в Минск. Всего в автобусе было 62 человека, 57 граждан Украины, 4 граждан США и один гражданин Индии. В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров органами пограничной службы была проведена специальная проверка документов", — рассказал Бычковский.

В дальнейшем на основании статьи 30 и 31 закона Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства вышеуказанная группа через границу Беларуси не пропущена и была возвращена на территорию Украины, уточнил официальный представитель ГПК.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского об инциденте с автобусом из Киева на белорусско-украинской границе слушайте на радио Sputnik Беларусь.