|
События в Беларуси станут главной темой встречи парламентариев Польши, Литвы и Украины
27.03.2017 13:33 — Разное | Ежедневник
фото: naviny.by
Среди других тем переговоров польских, литовских и украинских парламентариев – ситуация в Украине, политическое, экономическое сотрудничество трех стран, взаимодействие молодежи.
Двухдневная VIII сессия трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины с участием спикеров Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины и Сейма Литвы начинается в польской столице. Как заявил на брифинге спикер Сената Станислав Карчевский, главной темой переговоров будут события в Беларуси, передает
Среди других тем переговоров польских, литовских и украинских парламентариев – ситуация в Украине, политическое, экономическое сотрудничество трех стран, взаимодействие молодежи. Также планируется обсудить вопросы кибербезопасности, противодействия дезинформации, значение инфраструктурного коридора Север-Юг для Центральной и Восточной Европы.
25 марта в Беларуси прошла несанкционированная акция против политики властей Беларуси. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, сотни человек были задержаны. Многих после составления протоколов отпустили домой до суда.
Трехсторонняя парламентская ассамблея Польши, Литвы и Украины была сформирована 13 мая 2005 года. Это консультативный орган, созданный для обсуждения общих проектов и вопросов, представляющих интерес для всех стран-участниц. В его состав входят по 10 парламентариев от каждого государства, которые встречаются ежегодно. В рамках ассамблеи действуют три комиссии: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, развитию торговли и экономики, региональному и культурному сотрудничеству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди других тем переговоров польских, литовских и украинских парламентариев – ситуация в Украине, политическое, экономическое сотрудничество трех стран,...
|
Архив (Разное)
Комментарии