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События в Беларуси станут главной темой встречи парламентариев Польши, Литвы и Украины

27.03.2017 13:33 — Разное | Ежедневник  
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События в Беларуси станут главной темой встречи парламентариев Польши, Литвы и Украины

фото: naviny.by

Среди других тем переговоров польских, литовских и украинских парламентариев – ситуация в Украине, политическое, экономическое сотрудничество трех стран, взаимодействие молодежи.

Двухдневная VIII сессия трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины с участием спикеров Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины и Сейма Литвы начинается в польской столице. Как заявил на брифинге спикер Сената Станислав Карчевский, главной темой переговоров будут события в Беларуси, передает ТАСС.

«Мы будем говорить о Беларуси в связи с событиями, которые там происходят», – сказал он. «В нашей декларации, которую мы подпишем по итогам встречи, также поднимается белорусский вопрос, выражена наша озабоченность и желание, чтобы Беларусь однако сошла с пути, на который она вернулась, и продолжила идти по дороге контактов с ЕС. Это будет главной темой наших переговоров», – добавил спикер.

Среди других тем переговоров польских, литовских и украинских парламентариев – ситуация в Украине, политическое, экономическое сотрудничество трех стран, взаимодействие молодежи. Также планируется обсудить вопросы кибербезопасности, противодействия дезинформации, значение инфраструктурного коридора Север-Юг для Центральной и Восточной Европы.

25 марта в Беларуси прошла несанкционированная акция против политики властей Беларуси. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, сотни человек были задержаны. Многих после составления протоколов отпустили домой до суда.

Трехсторонняя парламентская ассамблея Польши, Литвы и Украины была сформирована 13 мая 2005 года. Это консультативный орган, созданный для обсуждения общих проектов и вопросов, представляющих интерес для всех стран-участниц. В его состав входят по 10 парламентариев от каждого государства, которые встречаются ежегодно. В рамках ассамблеи действуют три комиссии: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, развитию торговли и экономики, региональному и культурному сотрудничеству.

 
Теги: Минск
 
 
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