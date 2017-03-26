

Перед тем как купить гардины , нужно разобраться, что это вообще такое. Часто этим словом называют крепления для штор, но это ошибочно. Гардины — один из видов портьер или, проще говоря, это занавески, которыми закрывают либо все окно, либо его часть. Выполняют они не только декоративную функцию, но и считаются средством защиты от света. Особенность их в том, что они шьются из легких тканей — органза, тюль, вуаль. Однако некоторые варианты могут быть пошиты из более толстого полотна.





Особенности выбора гардин для гостиной

Что касается оттенка, подойдет любой, главное, чтобы гармонировал с цветовой гаммой комнаты и остальными предметами интерьера.

Если планируется встречать много гостей, то лучше выбирать занавеси со светлыми узорами на темном фоне. Для визуального увеличения пространства гостиной купите светлые с темным рисунком. Если помещение большое, то возьмите крупный рисунок, для маленьких площадей лучше выбирать мелкие узоры.

Особенности выбора гардин для кухни





Для кухни подойдут короткие, примерно до подоконника или чуть ниже него. Это позволит избежать их загрязнения от пола, сделает перемещение более удобным, не перегружая интерьер.

По цвету подойдут тона, гармонирующие с гарнитуром, рабочими поверхностями. Отказаться стоит от белых, светло-бежевых и иных марких оттенков. Материл должен быть дополнительно пропитан защитными веществами, а также легок в стирке и уходе.

Особенности выбора гардин в спальню





В спальню выбирайте длинные модели до пола, карниз вешайте прямо под потолком. Хочется классики? Стоит купить гардины из полупрозрачной ткани, дополнить их плотными портьерами. Такие занавеси могут быть любого цвета, главное — совпадение с общей гаммой. Все же рекомендуется не выбирать оттенки «вырви глаз»: спальня — место отдыха, обстановка здесь должна быть расслабляющей.

Для оригинальной спальни возможно подобрать необычные контрастные тона.

Расчет ширины гардин





Для расчета размера нужно знать 3 параметра:

размер окон;

высота потолка;

расстояние от пола до карниза, если есть тканевые зажимы, прибавить несколько сантиметров.

Если такой вариант занавесок покупается до пола, то нужно оставить зазор 1–3 сантиметра, чтобы ткань не лежала на полу. К стандартным окнам подойдет размер 200–260 см. Для окон шириной 3 и более метров, покупают две по 180–200 см или одну с запасом шириной примерно 3,5 метра. Если вы хотите, что были складки, то прибавляйте еще метр-полтора.

Где купить гардины в Минске?





Гардины в Минске продаются в специализированных магазинах и ателье, где можно заказать вариант по индивидуальным размерам или с особым рисунком. Вот некоторые популярные салоны: «Элен Стиль», «Аркобалено», «Линорм-М», «Тюльпан».

Стоимость колеблется в пределах 25–160 белорусских рублей. Все зависит от выбранной ткани, поставщика, размеров.

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