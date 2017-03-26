Февральская средняя зарплата белорусов составила почти 717 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце получки изменились по отраслям.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Реальные получки больше всего выросли у финансистов

Лидируют по уровню зарплат по-прежнему специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 238,2 рубля. Но это на 190,5 рубля меньше, чем в январе.

На второй строчке зарплатного топа расположились работники пассажирского воздушного транспорта (почти 1870 рублей), а на третьей — специалисты, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (почти 1860 рублей).

В прошлом месяце на 186,7 рубля выросли получки специалистов, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения). При этом реальные зарплаты этих работников увеличились больше всего — на 28,8% к аналогичному периоду 2016 года.

В каких сферах в феврале зарабатывали больше всего Сфера Зарплата в феврале Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в % информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3 238,2 -12% деятельность пассажирского воздушного транспорта 1 869,7 +8,2% вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 859,4 -1,1 деятельность грузового воздушного транспорта 1 653,6 +17,9 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1 618,7 +28,8% деятельность в области телекоммуникаций 1 193,4 +7,3% производство химических продуктов 1 190,6 -2,3 вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1 120,5 -9,4 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 105,3 -0,4 горнодобывающая промышленность 1 073,7 +1,7

Работники культуры получают меньше всех

Меньше всего в прошлом месяце получали работники культуры — 422,4 рубля. Всего на 1,1 рубля больше зарабатывали работники соцуслуг. Третью позицию в топе зарплатных аутсайдеров заняли специалисты, занятые в растениеводстве (436,6 рубля).

В каких сферах в феврале зарабатывали меньше всего Сфера Зарплата в феврале Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в % деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 422,4 -0,1 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 423,5 -1,6 растениеводство 436,6 +2,6 творческая деятельность и развлечения 466,9 -1,6 деятельность водного транспорта 472,1 +3,9 животноводство 476,8 +0,8 рыболовство и рыбоводство 488,3 +1 предоставление прочих видов услуг 495,6 -9,2 деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 506,2 -6,2 услуги по временному проживанию и питанию 524,7 -1,7

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.