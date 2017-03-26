Февральская средняя зарплата белорусов составила почти 717 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце получки изменились по отраслям.
Реальные получки больше всего выросли у финансистов
Лидируют по уровню зарплат по-прежнему специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 238,2 рубля. Но это на 190,5 рубля меньше, чем в январе.
На второй строчке зарплатного топа расположились работники пассажирского воздушного транспорта (почти 1870 рублей), а на третьей — специалисты, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (почти 1860 рублей).
В прошлом месяце на 186,7 рубля выросли получки специалистов, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения). При этом реальные зарплаты этих работников увеличились больше всего — на 28,8% к аналогичному периоду 2016 года.
В каких сферах в феврале зарабатывали больше всего
Сфера
Зарплата в феврале
Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в %
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3 238,2
-12%
деятельность пассажирского воздушного транспорта
1 869,7
+8,2%
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
1 859,4
-1,1
деятельность грузового воздушного транспорта
1 653,6
+17,9
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1 618,7
+28,8%
деятельность в области телекоммуникаций
1 193,4
+7,3%
производство химических продуктов
1 190,6
-2,3
вспомогательная деятельность воздушного транспорта
1 120,5
-9,4
производство кокса и продуктов нефтепереработки
1 105,3
-0,4
горнодобывающая промышленность
1 073,7
+1,7
Работники культуры получают меньше всех
Меньше всего в прошлом месяце получали работники культуры — 422,4 рубля. Всего на 1,1 рубля больше зарабатывали работники соцуслуг. Третью позицию в топе зарплатных аутсайдеров заняли специалисты, занятые в растениеводстве (436,6 рубля).
В каких сферах в феврале зарабатывали меньше всего
Сфера
Зарплата в феврале
Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в %
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
422,4
-0,1
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг
423,5
-1,6
растениеводство
436,6
+2,6
творческая деятельность и развлечения
466,9
-1,6
деятельность водного транспорта
472,1
+3,9
животноводство
476,8
+0,8
рыболовство и рыбоводство
488,3
+1
предоставление прочих видов услуг
495,6
-9,2
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
506,2
-6,2
услуги по временному проживанию и питанию
524,7
-1,7
Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.
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