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Зарплаты программистов в феврале упали на 190 рублей, а финансистов - выросли на такую же сумму

27.03.2017 14:10 — Разное | Tut.by  
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Февральская средняя зарплата белорусов составила почти 717 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце получки изменились по отраслям.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Реальные получки больше всего выросли у финансистов

Лидируют по уровню зарплат по-прежнему специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 238,2 рубля. Но это на 190,5 рубля меньше, чем в январе.

На второй строчке зарплатного топа расположились работники пассажирского воздушного транспорта (почти 1870 рублей), а на третьей — специалисты, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (почти 1860 рублей).

В прошлом месяце на 186,7 рубля выросли получки специалистов, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения). При этом реальные зарплаты этих работников увеличились больше всего — на 28,8% к аналогичному периоду 2016 года.

В каких сферах в феврале зарабатывали больше всего
Сфера Зарплата в феврале Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в %
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3 238,2 -12%
деятельность пассажирского воздушного транспорта 1 869,7 +8,2%
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 859,4 -1,1
деятельность грузового воздушного транспорта

1 653,6

 +17,9
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

1 618,7

 +28,8%
деятельность в области телекоммуникаций

1 193,4

 +7,3%
производство химических продуктов 1 190,6 -2,3
вспомогательная деятельность воздушного транспорта

1 120,5

 -9,4
производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 105,3 -0,4
горнодобывающая промышленность 1 073,7 +1,7

Работники культуры получают меньше всех

Меньше всего в прошлом месяце получали работники культуры — 422,4 рубля. Всего на 1,1 рубля больше зарабатывали работники соцуслуг. Третью позицию в топе зарплатных аутсайдеров заняли специалисты, занятые в растениеводстве (436,6 рубля).

В каких сферах в феврале зарабатывали меньше всего
Сфера Зарплата в феврале Реальная зарплата в феврале к аналогичному периоду 2016 года, в %
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

422,4

 -0,1
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 423,5 -1,6
растениеводство 436,6 +2,6
творческая деятельность и развлечения 466,9 -1,6
деятельность водного транспорта 472,1 +3,9
животноводство 476,8 +0,8
рыболовство и рыбоводство

488,3

 +1
предоставление прочих видов услуг

495,6

 -9,2
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 506,2 -6,2
услуги по временному проживанию и питанию 524,7 -1,7

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце получки белорусов изменились по отраслям.

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