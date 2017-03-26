Футбольная сборная Беларуси после разгрома в Швеции в матче квалификации ЧМ-2018 отправилась в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский поединок с командой Македонии.



Фото: abff.by

Как сообщает официальный сайт АБФФ, расположение национальной сборной покинул вратарь Сергей Черник. Тренерский штаб пошел навстречу футбольному клубу «Нанси», которому предстоят важные матчи в чемпионате Франции.

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В столице Македонии футболисты разместились в отеле «Aleksandar Palace».

На вечерней тренировке 26 марта защитники Егор Филипенко и Игорь Шитов, получившие легкие повреждения в матче со Швецией, работали по индивидуальной программе. Оставшиеся 20 футболистов трудились в общей группе. Часовое занятие включало в себя упражнения на контроль мяча для игроков, не задействованных в поединке против шведов, а также восстановительные упраженения для тех, кто провел на поле 90 минут.











































В обойме белорусской сборной в Скопье остаются 22 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Александр Гутор («Оренбург», Россия).

Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба — «Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия).

Нападающие: Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Сегодня в 16.15 по местному времени на стадионе «Филип II» пройдет предматчевая пресс-конференция белорусской дружины, после чего в 16.30 футболисты выйдут на тренировку.

Игра против Македонии состоится 28 марта на стадионе «Филип II». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени (19.00 по белорусскому). Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

На 1 июня у сборной Беларуси запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).

2. Швеция — 10 (5; 10−3).

3. Болгария — 9 (5; 8−10).

4. Голландия — 7 (5; 8−6).

5. Беларусь — 2 (5; 2−10).

6. Люксембург — 1 (5; 6−12).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.