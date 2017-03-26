В «Макдоналдсе» города Эвансвилл в штате Индиана устроили вечеринку в честь сотрудницы, проработавшей в сети 44 года.





94-летняя Лорейн Маурер устроилась в закусочную в 1973 году после того, как ее муж ушел на пенсию по инвалидности. Она тогда сочла, что еще слишком молода, чтобы сидеть дома.

По словам владельцев заведения, у Лорейн, работающей два дня в неделю, множество постоянных покупателей, которые приходят специально для того, чтобы повидаться с ней. Иногда они даже подвозят ее домой после смены, и зачастую пожилая женщина знает не только их самих, но и их детей и внуков.

У самой Маурер четверо детей, шесть внуков и семь правнуков, но отношения со своими покупателями она тоже считает чрезвычайно важными. По ее словам, они помогли ей пережить тяжелый период, связанный с потерей мужа в 1980 году.

— Мои клиенты определяют мою жизнь. Я путешествовала с ними, ходила с ними смотреть игры. Они друзья, не просто покупатели, — считает Лорейн Маурер.





Лорейн, как и ее клиенты, часто покупает фастфуд. Ее любимое блюдо в «Макдоналдс» — рыбный сендвич. Каждую зиму она задумывается о том, чтобы уйти на пенсию, но не решается оставить работу.

— Я буду слишком сильно скучать, не хочу впасть в депрессию. Я действительно по-настоящему наслаждаюсь этим. Жизнь — это то, чем вы ее сделаете, и поэтому я стараюсь.