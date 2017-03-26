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WP: зять Трампа возглавит новое спецподразделение в Белом доме

27.03.2017 14:48 — Разное | Ежедневник  
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WP: зять Трампа возглавит новое спецподразделение в Белом доме

фото: tass.ru

Задачей подразделения станет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний президента США.

Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен объявить о создании в Белом доме нового подразделения с широкими властными полномочиями, задачей которого будет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства. Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, управление возглавит старший советник президента и его зять Джаред Кушнер.

По информации издания, так называемое Управление американской инновации Белого дома станет функционировать как самостоятельное подразделение в Западном крыле (где располагается Овальный кабинет - прим. ТАСС) и будет напрямую подчиняться Трампу. Предполагается, что эта структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из бывших руководителей коммерческих организаций, которая призвана "привнести свежее мышление" в Вашингтон. Кроме того, согласно данным газеты, подразделению в перспективе передадут ряд правительственных функций.

«Все американцы, вне зависимости от их политических взглядов, понимают, что правительственная стагнация препятствует нашим способностям действовать должным образом, а это зачастую приводит к повсеместному застою, перерасходам средств и торможению», – говорится в заявлении Трампа, направленном газете. «Я обещал американцам, что добьюсь результатов, и я применю к государству свой образ мысли с опережением сроков, в пределах бюджета», – добавил он.

Как отмечает издание, формирование нового управления под руководством Кушнера в очередной раз демонстрирует влияние зятя Трампа в администрации. На сегодняшний день, по версии The Washington Post, он определяет ряд внешне- и внутриполитических решений, а также отвечает за подбор персонала при президенте. Кушнера уже прозвали "теневым дипломатом" за то, что он является де-факто ключевым советником Трампа по вопросам взаимодействия с Китаем, Мексикой, Канадой и странами Ближнего Востока, пишет ТАСС.

 
 
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Задачей подразделения станет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний президента США.

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