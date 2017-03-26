Александр Лукашенко считает необходимым создать в Беларуси общереспубликанскую систему мониторинга общественной безопасности.

Об этом президент заявил на совещании 27 марта .

Он отметил, что подобные системы безопасности действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность, а в Беларуси внедрение автоматизированных процессов, позволяющих обнаружить события, несущие угрозу, и анализировать информацию, позволит значительно повысить уровень правопорядка.

Кроме того, внедрение данной системы позволит высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах, тем самым оптимизировать структуры.

Президент подчеркнул, что в стране уже есть действующая система видеонаблюдения, телекоммуникационные сети и соответствующее оборудование и задался вопросом, чего в этой системе не хватает.

Он предложил создать эту систему под эгидой государственного органа, который станет владельцем соответствующего информационного ресурса. Лукашенко поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса.

«Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система. Но это решение мы примем по результатам сегодняшнего обсуждения», – обратил внимание президент.

Глава МВД Игорь Шуневич что каждый собственник того или иного объекта будет иметь возможность оборудовать его видеокамерами и подключиться к общей системе мониторинга для обеспечения охраны, безопасных условий жизни и труда. «Для частного бизнеса и граждан это будет, безусловно, не обязанность, а возможность», – сказал он.