Шотландский спортсмен Джордан Коу скончался в результате активной сгонки веса перед поединком по правилам тайского бокса. Как сообщает Daily Telegraph , 20-летний боец тренировался в утяжеленном костюме для сгонки веса, когда с ним случился сердечный приступ.



Фото: Фэйсбук Джордана Коэ

Поединок с участием шотландца должен был состояться 26 марта в Таиланде. Коу проживал и тренировался в Бангкоке, куда переехал специально для занятий тайским боксом.

Недавно сорвался поединок в UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном по причине возникновения проблем со здоровьем у российского бойца в результате активной сгонки веса.