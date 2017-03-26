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20-летний тайбоксер скончался, сгоняя вес перед боем

27.03.2017 14:57 — Разное | Tut.by  
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Шотландский спортсмен Джордан Коу скончался в результате активной сгонки веса перед поединком по правилам тайского бокса. Как сообщает Daily Telegraph, 20-летний боец тренировался в утяжеленном костюме для сгонки веса, когда с ним случился сердечный приступ.


Фото: Фэйсбук Джордана Коэ

Поединок с участием шотландца должен был состояться 26 марта в Таиланде. Коу проживал и тренировался в Бангкоке, куда переехал специально для занятий тайским боксом.

Недавно сорвался поединок в UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном по причине возникновения проблем со здоровьем у российского бойца в результате активной сгонки веса.

 
 
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Шотландский спортсмен Джордан Коу скончался в результате активной сгонки веса перед поединком по правилам тайского бокса.

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