﻿ В Дзержинском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель погибла. 21.by
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В Дзержинском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель погибла

27.03.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 26 марта, около 11.20, вблизи деревни Лисовщина Дзержинского района.


Фото: УМЧС Минской области, МЛЫН.BY

— 51-летняя минчанка на Hyundai Accent ехала по трассе Пуховичи — Узда — Негорелое. На закруглении дороги она неправильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево, — сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Женщина была пристегнута ремнем безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 26 марта, около 11.20, вблизи деревни Лисовщина.

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