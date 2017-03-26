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В Дзержинском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель погибла
Смертельная авария произошла 26 марта, около 11.20, вблизи деревни Лисовщина Дзержинского района.
— 51-летняя минчанка на Hyundai Accent ехала по трассе Пуховичи — Узда — Негорелое. На закруглении дороги она неправильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево, — сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Женщина была пристегнута ремнем безопасности.
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Авария произошла 26 марта, около 11.20, вблизи деревни Лисовщина.
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