

фото: sputnik.by

Заготовить и переработать около 13 тысяч тонн березового сока планируется в текущем году в Беларуси, сообщили Sputnik в Белгоспищепроме.

По информации ведомства, из-за тепла, которое пришло в 2017-м рано, предприятия Брестской области сбор сока уже заканчивают, а на Витебщине приступили к подсочке берез только на минувшей неделе, сообщает Sputnik.

"На сегодняшний день собрано уже порядка 10 тысяч тонн", – сообщили в Белгоспищепроме, уточнив, что все планируется собрать около 13 тысяч тонн. По данным ведомства, заготовкой сока для промышленной переработки в республике занимаются более 20 организаций различных форм собственности и ведомственной подчиненности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году в Беларуси березового сока соберут меньше, чем в прошлом Заготовить и переработать около 13 тысяч тонн березового сока планируется в текущем году в Беларуси, сообщили Sputnik в Белгоспищепроме.

Ранее в Минлесхозе сообщили, что в 2016 году в стране было собрано больше сока – около 15 тысяч тонн, а в 2015-м – около 20 тысяч. Тогда уменьшение объемов заготовки связали с проблемами с оплатой поставленного сока перерабатывающими предприятиями.