Глава Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик, на котором запечатлен электрокар Model 3. Серийное производство новинки начнется летом 2017 года. Минимальный ценник составит около 35 тысяч долларов, однако с учетом различных налоговых программ для покупателей электрокаров в США реальная цена машины на главном рынке сбыта может быть еще ниже. Все автомобили стандартной комплектации будут иметь функции автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger, пишет Autonews .

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 марта 2017 г.

Младшая модель получила дизайн в стиле флагманской Model S, имеет пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли.

Кузов Model 3 изготовлен преимущественно из стали, хотя полностью отказываться от легкосплавных материалов инженеры не стали. Запас хода базовой Model 3 составит 340 км, а позже появится и версия с аккумулятором емкостью 80 кВт·ч, с которым новинка сможет проехать без подзарядки до 480 километров. Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете, но Маск ранее пообещал, что базовый электроседан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.

Позже на базе автомобиля будет построен кроссовер под названием Model Y. Новинка получит открывающиеся вверх двери. Ранее глава Tesla Илон Маск назвал такой механизм «крылом сокола». Впервые такие двери были продемонстрированы на первом кроссовере бренда — Model X. По неофициальным данным, модель получит блок аккумуляторов емкостью около 70 киловатт-часов. Минимальный запас хода у нового электрического кроссовера составит около 370 километров.

Компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 года продает Tesla Roadster. В 2012 г. — представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния. Штат компании насчитывает более двух тысяч человек.