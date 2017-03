Глава Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик, на котором запечатлен электрокар Model 3. Серийное производство новинки начнется летом 2017 года. Минимальный ценник составит около 35 тысяч долларов, однако с учетом различных налоговых программ для покупателей электрокаров в США реальная цена машины на главном рынке сбыта может быть еще ниже. Все автомобили стандартной комплектации будут иметь функции автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger, пишет Autonews .

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4