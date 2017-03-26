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"Становится теплее, люди идут активней". В 7 столичных музеев можно попасть со скидкой в 25%

27.03.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
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27 марта в Национальном историческом музее и его филиалах стартует акция «Единый билет». Купив акционный билет в одном из семи музеев в течение двух недель можно попасть и в шесть остальных. Стоимость входа будет на четверть ниже, чем если билеты покупать отдельно.


Фото: histmuseum.by

Все музеи, которые участвуют в акции, находятся в шаговой доступности в центре города. Билет действует в течение всего времени, которое работает музей. Сама акция пока бессрочная.

— Становится теплее, люди начинают активней ходить в музеи, по безвизовому режиму приезжает много иностранцев. Мы подумали, что минчанам и гостям столицы так будет удобней и выгодней, — говорит заведующая отделом музейных коммуникаций Екатерина Долинская.

Взрослому такой «общий» билет обойдется в 15 рублей (вместо 20), студенту — 12 рублей, школьнику и учащемуся ссуза — 9 рублей. Билет будет действовать две недели с момента покупки. Поскольку акция — исключительно инициатива музея, в ней не участвуют коммерческие экспозиции.

— Мы бы и рады сделать скидку на все, но распоряжаться экспозициями партнеров и их деньгами мы не можем. Поэтому на коммерческие экспозиции (сейчас в Национальном историческом музее таких две) нужно будет докупить билет.

Музеи, которые участвуют в акции:

Национальный исторический музей (К. Маркса, 12);

Музей природы и экологии (М. Богдановича, 9а);

Дом-музей I съезда РСДРП (пр-т Независимости, 31а);

Музей современной белорусской государственности (К. Маркса, 38);

Музей истории белорусского кино (Свердлова, 4);

Музей истории театральной и музыкальной культуры (Музыкальный переулок, 5);

Гостиная Владислава Голубка (Старовиленская, 14).

Стоимость входа во все из них — 15 рублей.

 
 
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В акции участвует Национальный исторический музей Республики Беларусь и шесть его филиалов.

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