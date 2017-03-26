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Русские театры за рубежом пропагандируют язык и культуру России

27.03.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе видеомоста представители театрального сообщества обсудили творческую жизнь, а также театральные планы на уходящий и будущие театральные сезоны.

Русские театры за рубежом пропагандируют язык и культуру РоссииМинске" title="Театр имени Горького в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Ассоциация русских театров зарубежья будет учреждена в Петербурге

Театральные деятели констатировали, что русский театр востребован и пользуется заслуженным вниманием публики, а также обсудили планы по созданию ассоциации, которая объедини русские театры зарубежья.

Директор Русского государственного драматического театра имени Чехова в Кишиневе Константин Харет рассказал, что его театру в этом году исполнилось 84 года. Все это время площадка русского театра востребована зрителями, в том числе, иностранными. Вместе с тем он отметил, что в Молдове средняя зарплата 5500 леев (приблизительно 270 евро — Sputnik), а зарплата актеров значительно ниже.

Схожие трудности встречают и руководители других театров, что отметили участники видеомоста.

Художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Горького Сергей Ковальчик рассказал о том, что театр активно готовится к юбилейному 85-му театральному сезону.

По его словам, сейчас в Минске у зрителя наиболее востребован жанр комедии и с сожалением констатировал, что не замечал в последнее время постановок патриотического характера на высокую тему.Русские театры за рубежом имеют сильные творческие связи, что подтверждается участием части труппы Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.С. Грибоедова в фестивале "М@рт-контакт" в Могилеве.

Русские театры за рубежом пропагандируют язык и культуру России
© Фото: Городской портал Ружаны
Русский театр в Минске готовит постановку, посвященную подлодке К-19

Директор театра Николай Свентицкий особо отметил, что "русские театры пропагандируют русский язык и культуру России". Он также поделился планами постановки спектакля "Алжир", который расскажет о судьбе жен репрессированных грузинских деятелей в ГУЛАГе. 

Сложные времена по признанию театрального актера, главы комитета по культуре общественной организации "НУР" Аслишо Акимбекова переживает русский театр в Душанбе.

По его словам, в ходе реконструкции столицы Таджикистана было принято решение о сносе здания театра. Сейчас театр ожидает положительного решения о выделении новой площадки.

Вместе с тем, Аслишо Акимбеков рассказал, что русский театр пользуется любовью местной интеллигенции, а его постановки не нуждаются в какой-либо рекламе и вызывают неизменный ажиотаж у публики. 

Всемирный день театра — интернациональный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот международный день театра традиционно проходит под единым девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".    

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Театральные деятели из Беларуси, Молдовы, Грузии и Таджикистана обсудили в Международный день театра положение дел в русских театрах в своих республиках.

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