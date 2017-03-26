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Более 40 госнаград получат работники различных сфер деятельности
27.03.2017 15:27 — Разное | Ежедневник
фото: ctv.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 40 человек удостоены государственных наград.
Об этом
В числе награжденных орденом Почета электросварщик ручной сварки трансформаторного цеха Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова Василий Жигимонт; орденом Франциска Скорины - художник-график, член Белорусского союза художников Владимир Савич; медалью "За трудовые заслуги" - слесарь-электромонтажник цеха комплектных трансформаторных подстанций и низковольтного оборудования Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова Владимир Гунич; медалью Франциска Скорины - заместитель директора Молодежного театра эстрады Александр Должевский.
Кроме того, представителям различных сфер деятельности присвоены почетные звания. В частности, заслуженным артистом Республики Беларусь стала артист драмы - ведущий мастер сцены Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 40 человек удостоены государственных наград.
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