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Белорусские пятиборцы победили в смешанной эстафете на этапе КМ в Каире

27.03.2017 15:58 — Разное | Tut.by  
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Белорусские представители современного пятиборья Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник победили в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира в Каире, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Кирилл Касьяник и Ирина Просенцова. Фото: Белорусская федерация современного пятиборья

По итогам первого вида программы — фехтования — Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник набрали 247 баллов и уверенно занимали первое место. Успешно сложились для белорусов плавание и конкур, что позволило им выйти первыми на старт в комбинированном виде (стрельба и кросс). В итоге своего лидерства они не упустили, набрав 1431 очко. Второе место заняли британцы Майлз Пиллэйдж и Джоанна Мюир — 1403 очка, третьими стали венгерские пятиборцы Тамаш Бенце Фролих и Тамара Алексежев — 1389 баллов.

Награждение победителей проводил глава Международного союза современного пятиборья Клаус Шорман. Он отметил сильную школу этого вида спорта в Беларуси, которая входит в число лучших в мире.

— Выступление в эстафете с самого начала получилось удачным. Вместе с Кириллом были серьезно настроены, и главное было отработать все до конца", — рассказала после награждения Ирина Просенцова.

 
 
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Белорусские представители современного пятиборья Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник победили в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира в Каире.

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