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Волейболисты минского "Строителя" одержали 2 победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси

27.03.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Волейболисты минского "Строителя" одержали две победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси над "Легионом" и близки к выходу в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ВК Минск

Оба матча полуфинальной серии состоялись на площадке спорткомплекса МАПИД в Минске. В первой игре гости из Гродненского района оказали упорное сопротивление действующему семикратному чемпиону страны. "Строитель" лишь на тай-брейке смог добиться успеха - 3:2 (23:25, 25:18, 25:16, 21:25, 15:12). В повторной игре минчане были сильнее 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).

Очередной матч в серии до трех побед состоится 1 апреля на площадке "Легиона".

В другом полуфинальном противостоянии солигорский "Шахтер" на своей площадке дважды был сильнее борисовской команды БАТЭ-БГУФК - 3:0 (25:20, 25:21, 25:21), 3:1 (19:25, 25:20, 25:15, 25:23). Горняки провели уверенную игру на блоке и подаче мяча, заработав более 10 эйсов во второй встрече с одной из самых защитных команд лиги.

Победители полуфинальных серий встретятся в борьбе за золотые награды 8 и 9 апреля.

Последние семь сезонов в мужском чемпионате Беларуси побеждал "Строитель", который является главным фаворитом на чемпионский титул и в текущем турнире.

 
Теги: Минск
 
 
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Волейболисты минского "Строителя" одержали две победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси над "Легионом" и близки к выходу в финал турнира.

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