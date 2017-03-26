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Белорусские гимнастки завоевали 11 наград на международном турнире на призы Марины Лобач

27.03.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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Белорусские гимнастки завоевали 11 наград на международном турнире БФСО «Динамо» на призы Марины Лобач, который завершился в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Официальной группы художественной гимнастики Республики Беларусь

В соревнованиях в категории сеньорок (2001 г. р.) в индивидуальном многоборье лучшей стала Юлия Евчик, получив главный приз — памятную статуэтку. Серебряным призером стала Мария Павлова из России, третье место заняла еще одна представительница Беларуси Юлия Исаченко.

В турнире среди юниорок (2002−2004 г. р.) Анастасия Салос становилась первой в упражнениях с обручем и мячом, заняла второе место в выступлении с булавами, а в упражнении с лентой была третьей. Награды турнира также на счету белорусок Яны Стриги, Дарьи Дешковской, Анны Каменщиковой.

В групповых упражнениях с десятью булавами у юниорок сборная Беларуси взошла на верхнюю ступень пьедестала почета, опередив дружины Эстонии (второе место) и России (третья позиция).

Белорусские гимнастки победили и в командном первенстве турнира на призы Марины Лобач.

Соревнования в минском Дворце спорта проходили в девяти возрастных категориях и собрали более 140 юных гимнасток в возрасте от 9 до 16 лет из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Кыргызстана, Израиля, Венгрии и Чехии.

 
 
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Белорусские гимнастки завоевали 11 наград на международном турнире БФСО "Динамо" на призы Марины Лобач, который завершился в минском Дворце спорта.

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