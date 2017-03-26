

фото: fantasy-kirov.ru

Индивидуальные предприниматели могут получить в безвозмездное пользование имущество комплексных приемных пунктов, если пожелают перейти в сферу услуг.

Чтобы уменьшить нагрузку на предприятия, которые содержат комплексные приемные пункты, и привлечь частный бизнес в сферу услуг на селе, с 1 января 2017 года внесены изменения в указ № 150 «О некоторых вопро­сах аренды и безвозмездного пользования имуществом», сообщила представительница МАРТ. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить недвижимое имущество в безвозмездное пользование, если будут оказывать бытовые услуги, пишет "Белорусы и рынок" .

Заместитель начальника главного управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Валентина Левковская анонсировала и другие меры по либерализации условий для осуществления предпринимательской деятельности. «Проводятся и будут продолжаться работы по упрощению открытия бизнеса», — заверила спикер. Предлагается предоставить физическим лицам право оказывать бытовые услуги, а занятым в этой сфере субъектам — преференции.

Сегодня бытовые услуги более чем на 26 тыс. объектах оказывает свыше 30,4 тыс. субъектов хозяйствования. Из них 33 % — юридические лица, остальные — индивидуальные предприниматели.

В 2016 году объем оказанных бытовых услуг уменьшился на 4,8 % к уровню 2015 года, хотя количество ИП в отрасли увеличилось на 2 %. Удельный вес бытовых услуг в 2016 году составил 9,9 % от всех платных услуг, что на 3,3 % меньше по сравнению с 2015-м. Наиболее распространены услуги парикмахерских (19 % от общего количества объектов бытового обслуживания), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (12,3 %), ремонту и пошиву швейных изделий (10 %), ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры (7,4 %), ремонту и пошиву обуви (7,2 %).

Представительница МАРТ констатировала, что есть проб­лемы с неравномерностью оказания бытовых услуг в стране. В сельских населенных пунктах их предоставляют только 12 % от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытовых услуг.

«Проблем с получением бытовых услуг в городах нет, сфера развивается динамично. Жалобы на качество или невозможность получения услуг в 2016 году отсутствовали, чего мы не можем сказать о сельской местности. Понятно почему: содержание комплексно-приемных пунктов, а их по стране 1155, затратно. Предприятия, которые взяли на себя эти обязанности, несут убытки. Это объясняется тем, что сельское население сокращается, доходы там ниже», — сказала Валентина Левковская.

По данным МАРТ, в 2016 году открыто около 6 тыс. новых объектов бытового обслуживания (из них в сельской местности — более 2 тыс.), создано свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест.